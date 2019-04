Bludenz läuft: 6.000 Fans und 3.500 Starter in der Alpenstadt

Am Sonntag geht die 16. Auflage von "Bludenz läuft" bei voraussichtlich bestem Laufwetter über die Bühne.

Es kribbelt schon in den Zehen und die Spannung steigt. Die offizielle Laufsaison 2019 beginnt in Vorarlberg mit “Bludenz läuft”. in den Startlöchern und das erste große Laufevent des Jahres steht bevor. Am Sonntag, 7. April 2019, werden sich eim ersten Saisonhighlight alle Laufbegeisterten und Bewegungsfanatiker miteinander messen. Getreu dem Motto „Bei uns zählst DU“ stehen die Läufer im Mittelpunkt und der ganz individuelle Erfolg. Bis rund eine Stunde vor Start kann man sich übrigens noch anmelden.