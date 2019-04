Bludenz läuft 2019: Alle Ergebnisse live

6.000 Zuschauer und 3.500 Läuferinnen und Läufer werden zu "Bludenz läuft" erwartet. Hier gibt's alle Ergebnisse live.

Rund 3500 Sportbegeisterte schnüren wieder ihre Laufschuhe, um heute, am Sonntag 7. April 2019 , bei der ersten großen Veranstaltung des Jahres an den Start zu gehen. Einer der Höhepunkte dürfte dabei ohne Zweifel der Kampf um die Landesmeistertitel über die Halbmarathon-Distanz (21,095 Kilometer) sein. Titelverteidigerin bei den Damen ist Denise Neufert (hellblau.Powerteam). Die 37-Jährige aus Dornbirn wirft eine Zeit von 1:26:05 Stunden ins Rennen.

13 verschiedene Disziplinen

Aber auch abseits von großen sportlichen Leistungen und dem Kampf um Zeiten hat „Bludenz läuft“ viel für Lauffiebrige zu bieten. Neben dem Fohrenburger Halbmarathon (21,095 km) gibt es beispielsweise den 14-Kilometer-Mineralheilbad St. Margrethen-City Run, den 7-Kilometer Raiffeisen Fun Run sowie den 6-Kilometer-City Walk. Ebenso wenig wird auf die Kleinen vergessen, für die es beim Rauch-Fröschle-Lauf über 250 Meter geht. Insgesamt können sich Lauffans in 13 verschiedenen Disziplinen messen, wobei der Spaß und die Freude an körperlicher Aktivität bei den meisten im Vordergrund steht. Bewegung bringt „Bludenz läuft“erstmals auch in die heimische Firmenlandschaft. Gesucht wird das sportlichste Unternehmen.