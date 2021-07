Bludenz lässt den Groove hochleben

Ein absoluter Top-Act am Samstag ist Jazz- und Soulsänger Jeff Cascaro.

Bludenz. Nach einem vielfältigen Programmstart in der Remise Bludenz lädt das Jazz & Groove Festival mit einem fulminanten Line-up von Donnerstag, 26. August, bis Samstag, 28. August zum Mitgrooven ein. Tickets sind seit 1. Juli erhältlich!

Die Alpenstadt Bludenz wird am letzten Augustwochenende einmal mehr zum Kulturhotspot im Vorarlberger Süden. Unter Einhaltung der aktellen COVID-19-Bestimmungen präsentiert das von Sebastian Lorenz und Lukas Morre kuratierte Jazz & Groove Festival auch heuer wieder hochkarätige Formationen. „Für mich ist das Jazz & Groove eines der Highlights im Bludenzer Eventsommer. An diesem Wochenende wird die Alpenstadt zum Treffpunkt für Jazz-Fans aus dem In- und Ausland, das macht mich als Kulturstadtrat natürlich stolz“, freut sich Cenk Dogan auf das bevorstehende Event. Wie bei jeder Veranstaltung des Kulturbüros wird auch beim Jazz & Groove Festival der Verein locart, Verein zur Unterstützung der Vorarlberger Kunst- und Kulturszene, unterstützt.

Wie in den Vorjahren ist auch heuer wieder für jeden Geschmack etwas dabei. Von internationalen Top-Acts wie dem Jazz- und Soulsänger Jeff Cascaro über den steirischen Musiker und Hammond-Organisten Raphael Wressnig & The Soul Gift Band bis hin zu regionalen Größen wie The Negronis aus Liechtenstein/Schweiz und der Vorarlberger Sängerin und Komponistin Larissa Schwärzler mit ihrer Band La Risa.

Das Jazz & Groove Festival 2021 wird am Donnerstag, 26. August, mit einer besonderen Veranstaltung des Vereins muscon eröffnet: Ab 18 Uhr spielen im Rahmen der Konzertreihe „Fierobad Jazz“ in drei verschiedenen Gastrobetrieben in der Bludenzer Altstadt drei Bands, die für einen großartigen Festivalstart sorgen.

Bei Schönwetter findet das Jazz & Groove Festival am Freitag und Samstag am Remise-Vorplatz statt, bei Regenwetter steht eine begrenzte Anzahl an Tickets für den Remise-Saal zur Verfügung.

Tickets sind auf www.laendleticket.com, in allen Raiffeisenbanken und Sparkassen sowie in allen ländleticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Weitere Informationen unter: www.bludenz-events.at

Es gelten die aktuellen Covid-19-Bestimmungen.

Vielen Dank an die Sponsoren des Jazz & Groove Festivals 2021:

Sparkasse Bludenz, Getzner Textil AG, vkw AG und Brauerei Fohrenburger

JAZZ & GROOVE FESTIVAL PROGRAMM

Do, 26. August, Bludenzer Altstadt

18:00 Uhr: Caviezel.Rath, Restaurant Eichamt

19:00 Uhr: muscon meets Brendan Adams, das TSCHOFEN

20:30 Uhr: Os & the Sexual Chocolates, Café Dörflinger

Fr, 27. August, Remise Bludenz

Ab 19:30 Uhr: The Negronis / Raphael Wressnig & The Soul Gift Band

Sa, 28. August, Remise Bludenz

Ab 19:30 Uhr: La Risa / Jeff Cascaro