Bludenz: Kultur in Szene gesetzt

Bludenz. Mit drei ausverkauften Veranstaltungen startete Bludenz Kultur „in die neue Normalität“.

Musikalisch setzt sich das Programm aus regionalen Künstler*innen, bundesweit bekannten Chart-Stürmer*innen sowie Vertreter*innen verschiedenster Genres zusammen. In diesem Jahr mit dabei sind etwa Reinhold Bilgeri, Pecoraro & Pecoraro, Alle Achtung, Pippo Pollina, Soap&Skin, Hearts Hearts, Alma, Bludenz Big Band Union u.v.m. Mit dem 3-tägigen Jazz & Groove-Festival in der Bludenzer Altstadt und am Remise Vorplatz kommen auch Fans des Jazz, Blues und Funk ganz auf ihre Kosten.

Auch der Bereich „Bildende Kunst“ wird durch verschiedene Ausstellungen und Vorträge im Veranstaltungsplan des Bludenzer Kulturamts berücksichtigt. So stellt etwa die Sommerausstellung „150 Jahre Vorarlbergbahn“ ein besonderes Highlight im Programm dar. Unter der Leitung von Mag. Christof Thöny widmet sich die Ausstellung in der Galerie allerArt ganz der Historie der Vorarlbergbahn mit Fokus auf die Alpenstadt.

Neueröffnung: Zum 100-jährigen Jubiläum wird das Museum im Oberen Tor mit einer neuen Dauerausstellung eröffnet. Die Räumlichkeiten in dem denkmalgeschützten Gebäude wurden einer Restaurierung unterzogen und – angepasst an die einstige Funktion als Teil der Stadtbefestigung – selbst zum musealen Objekt.

Neben der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern wie dem Verein allerArt, Kultur.LEBEN, der Offenen Jugendarbeit Bludenz (Villa K.), dem ALPINALE Kurzfilmfestival, dem „Use What You Have“-Festival, der Musikschule Bludenz, aber auch ortsansässigen Kulturvereinen und freischaffenden Künstler*innen, ist besonders die Erweiterung der Kooperationspartner durch den Verein ADAPTER sowie die strolzevents GmbH sehr erfreulich. Vor allem für das junge Zielpublikum können so künftig bereits überregional etablierte Events wie Silent Disco und Silent Cinema und ein gänzlich neues Festivalformat in Bludenz angeboten werden.