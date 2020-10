Bludenz investiert die Wasserversorgung

Bludenz. Mit der Umsetzung der Sanierung soll der im Vorarlberger Wasserversorgungsgesetz verankerten Forderung im Hinblick auf eine ausreichende, den gesundheitlichen und hygienischen Anforderungen entsprechende Wasserversorgung Rechnung getragen werden.

Der 1966 errichtete HochbehĂ€lter wird aufgrund seines Alters einer Generalsanierung unterzogen. Konkret steht die Instandsetzung aufgrund von KorrosionsschĂ€den am Bewehrungsstahl der BehĂ€lterdecke an. Die Deckenabdichtung sowie die BehĂ€lterausrĂŒstung werden erneuert. Außerdem finden Arbeiten bei der Trennung des Bedienraums gegenĂŒber der Wasserkammern statt und es wird eine zeitgemĂ€ĂŸe Anpassung der Installation durchgefĂŒhrt. ZusĂ€tzlich werden auf eine LĂ€nge von ca. 75m die Einspeis- und Entleerungsleitungen erneuert. Die Wasserversorgung ist wĂ€hrend der Bauarbeiten jederzeit gesichert.

Insgesamt gibt es in Bludenz vier HochbehÀlter, zwei Pumpwerke, zwei Trinkwasserkraftwerke zwei UV-Anlagen sowie rund 60 Kilometer Hautpleitungen und rund 55 Kilometer Hausanschlussleitungen. Der Wasserverbrauch liegt in Bludenz am Tag bei rund 2.400 m³, was einen Jahresgesamtverbrauch von ca. 875.352 m³ ergibt.