„Bludenz Inside“ – Einblick in Jugendeinrichtungen

Rund 270 Schüler*innen lernten Anlaufstellen für Jugendliche in Bludenz kennen.

Wer kann mich am besten unterstützen? Antworten auf Fragen wie diese bekamen heuer im Frühling rund 270 Jugendliche verschiedener Schulen im Rahmen von „Bludenz Inside“. Mithilfe der App Actionbound waren die Schüler*innen an fünf Terminen in Bludenz unterwegs und bekamen einen Einblick in folgende Einrichtungen: aha – Jugendinfo Vorarlberg, AMS, Do it yourself, Institut für Sozialdienste (ifs), Integra, JAM, Polizei, Stadt Bludenz, Startbahn, Verein Amazone, Villa K. und Zäwas.