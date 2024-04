Bludenz im Mittelalter – vom Dorf zur Stadt

Bludenz. Die Stadt Bludenz und der Geschichtsverein der Region Bludenz laden am Montag, 8. April, um 19 Uhr zum zweiten Vortrag über die Geschichte der Stadt ein.

Der Vortrag findet im Rahmen von „Bludenz 2024“ in die Remise statt. Historiker und Alt-Landesarchivar Alois Niederstätter referiert über Bludenz im Mittelalter.

Nach dem erfolgreichen ersten Vortragsabend am 25. März über den Bludenzer Raum in der Frühgeschichte bis zum Ende des römischen Reiches schließt Alois Niederstätter chronologisch mit dem zweiten Vortrag über „Bludenz im Mittelalter“ an: