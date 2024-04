Bludenz im Fokus – Treff für Geschichtsinteressierte am 24. April

Bludenz. Der Geschichtsverein Region Bludenz lädt zu einem Treff für Geschichtsinteressierte und SammlerInnen im Rahmen des Stadtlabors Bludenz. Seit mehreren Jahren bemüht sich der Geschichtsverein Region Bludenz in Form des „Stadtlabors“ um Angebote zur Vermittlung der jüngeren Geschichte und der Gegenwart von Bludenz.

Die Sammlung von Wissen rund um die Stadt und ihre Geschichte steht nun auch im Fokus eines internationalen Projekts, das aus dem Programm Erasmus+ der Europäischen Union gefördert wird. Der Verein ist dabei der hauptverantwortliche Lead-Partner und setzt die Aktivitäten in Kooperation mit der Organisation JSC Toro Group in der litauischen Hauptstadt Vilnius um. Dabei wird ein partizipativer Ansatz verfolgt, in dem Methoden der Citizen Science zum Einsatz gebracht werden.