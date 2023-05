Bludenz im BMX-Fieber

Bludenz (dk). Ganz im Zeichen des rassigen BMX-Sportes steht Bludenz am 13. und 14. Mai 2023. Denn dann geht das größte heimische Rad-Spektakel des Jahres, das internationale BMX-Weekend mit dem „Arlberg Quellfrisch Open“ und dem „2. Lauf zur Deutschschweizer Meisterschaft“, über die Bühne.

Die aus organisatorischen Gründen von August in den Mai vorverlegte Großveranstaltung bietet alles, was das Radlerherz begehrt. Rund 200 Teilnehmer aus Deutschland, Italien, der Schweiz und Österreich werden am Start sein, darunter auch die ca. 50 AthletInnen aller Altersklassen des heimischen BMX-Clubs Sparkasse Bludenz, die sich natürlich gute Chancen auf ihrer Heimbahn ausrechnen.