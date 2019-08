Bludenz im BMX-Fieber

Heißes BMX-Wochenende in Bludenz

Heißes BMX-Wochenende in Bludenz ©BMX-Club Sparkasse Bludenz

Bludenz (dk). Am 10. und 11. August 2019 ist es wieder soweit: In Bludenz geht das traditionelle BMX-Weekend über den selektiven Parcour an der Rungelinerstrraße.

Rund 200 Teilnehmer werden zum BMX-Spektakel erwartet, darunter Teilnehmer aus der Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien etc. Mit dabei auch der starke Kader des heimischen BMX-Club Sparkasse Bludenz, der sich in den einzelnen Klassen durchaus gute Erfolge ausrechnen kann. Speziell in der Zwischenwertung zur Deutschschweizer Meisterschaft liegen nach 5 Rennen heimische Riders aussichtsreich im Bewerb. Der Veranstalter hofft auf zahlreiche Zuschauer, die Veranstaltung ist bewirtschaftet, der Eintritt frei.

Das Programm:

Samstag, 10. August 2019

Arlberg Quellfrisch Open

ab 14.00 Uhr Training

17.30 Uhr Rennbeginn

anschließend Preisverteilung

Sonntag, 11. August 2019

6. Lauf Deutschschweizer Meisterschaft

ab 8.15 Uhr Training

10.30 Uhr Rennbeginn