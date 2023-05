Bludenz ganz im Zeichen der Sicherheit

Bludenz. Ganz im Fokus der Sicherheit stand das 70. Treffen der Vorarlberger Sicherheitswachen, das bei strahlendem Sonnenschein in Bludenz stattfand.

Die Themenbereiche „Entwicklung Gewaltschutz in Österreich“ und „Strafprozessordnung im Alltag der Exekutive“ standen auf der Agenda.

Rund 100 Sicherheitswachebeamt*innen und Interessierte trafen sich in der Alpenstadt zum fachlichen Austausch. Bürgermeister Simon Tschann konnte unter anderem Landesrat Christian Gantner, Gemeindeverbandspräsidentin und Bürgermeisterin Andrea Kaufmann, die Bürgermeister Dieter Egger, Kurt Fischer, Wolfgang Matt, Michael Ritsch, Martin Staudinger, Brigadier Gunther Hessel, Militärkommandant Vorarlberg, Dr. Hans Peter Ludescher, Landespolizeidirektor von Vorarlberg sowie zahlreiche Stadtamtsdirektoren, Gemeindesekretäre, die Bezirkshauptleute, Polizeireferenten, Mitglieder der Staatsanwaltschaft und des Landesgerichtes begrüßen.

Sicherheitswachen in Vorarlberg gibt es in den Städten Bludenz, Bregenz, Dornbirn, Feldkirch und Hohenems sowie in den Gemeinden Götzis, Hard, Lustenau, Mittelberg, Rankweil und Schruns. "Der fachliche Austausch zwischen den Behörden, der Sicherheitsverwaltung und der Justiz im Land ist ein wichtiger Qualitätsfaktor", unterstreicht Polizeikommandant Mario Leiter die Wichtigkeit der Veranstaltung.