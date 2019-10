Bludenz feiert die Vielfalt

Bludenz. Am Nationalfeiertag findet in Bludenz traditionell der Markt der Kulturen statt. Dabei feiern am Samstag, 26. Oktober, die über 80 in der Alpenstadt wohnhaften Nationen die kulturelle Vielfalt.

Der Markt der Kulturen hat in Bludenz eine lange Tradition. Seit über zehn Jahren wird mit dieser Veranstaltung das kulturelle Miteinander gefeiert. Das Fest ist bereits über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und wächst von Jahr zu Jahr. Auch heuer sind wieder zahlreiche Vetreter unterschiedlicher Nationen bei der Feierlichkeit in und um die Remise Bludenz vertreten. So können an acht Ständen Köstlichkeiten aus fernen Ländern probiert werden. Neben Spezialitäten aus Armenien, Lateinamerika, der Türkei und Persien kann man am Markt der Kulturen auch Besonderheiten der französischen, kroatischen und bosnischen Küche kennenlernen.

Buntes Rahmenprogramm

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auch auf ein unterhaltsames Rahmenprogramm freuen. So wird es neben der schon traditionellen Aufführung der Kindergruppe des serbisch-orthodoxe Kultur- und Tanzvereins K.U.D Kolo auch Einblicke in die Armenische Trommelmusik mit Samvel Adamyan geben. Die kleinen Marktgäste können bei Sarah Bont vom Verein „Zack&Poing“ Zirkusluft schnuppern. Musikalisch umrahmt wird der Markt der Kulturen von Hubert Sander (Darbuka), Yehia Issa (Baglama, Gesang) und Thorsten Hinrichsen (Gitarre).

Der Markt der Kulturen findet bei jeder Witterung in und um die Remise Bludenz statt. Die Veranstaltung startet um 11 Uhr.

Programm Markt der Kulturen

12:00 Uhr Offizielle Eröffnung durch Bgm. Mandi Katzenmayer

12:15 Uhr Armenische Trommelmusik mit Samvel Adamyan

12:45 Uhr Tanz der Kindergruppe von K.U.D. Kolo

13:15 Uhr Tanz der Kindergruppe von H.K.U.D. Vorarlberg

14:00 Uhr Musik mit Hubert Sander (Darbuka),