Bludenz – ein guter Ort für die Liebe

Bludenz. Durchschnittlich jedes dritte Paar, das in Österreich den Bund der Ehe eingeht, wird wieder geschieden.

Doch es gibt gute Nachrichten im Namen der Liebe. Laut dem Nachrichtenportal Vienna Online wurden in der Alpenstadt Bludenz 2023 die niedrigste Scheidungsrate in Österreich verzeichnet.

Dass Bludenz jeden Herzschlag wert ist, sieht man auch daran, dass in Bludenz die Chance sehr hoch ist, dass die Ehe auch hält. Wenn man sich die Zahlen der Scheidung pro Eheschließung (SpE) ansieht, ist Bludenz laut Vienna Online gar romantisches Schlusslicht in ganz Österreich. 0,22 SpE beträgt der Wert in der Alpenstadt für 2023. „Das spricht für die Lebensqualität und Familienfreundlichkeit in der Stadt Bludenz,“ zeigt sich Bürgermeister Simon Tschann erfreut. Generell zeigt sich der Trend vermehrt in Richtung Ehe, denn die Scheidungsrate ist österreichweit im Vergleich zum Vorjahr gefallen (Quelle: Statistik Austria).