Bludenz: Baustart für neue Untersteinstraße

Bludenz. Nach umfangreichen Vorbereitungen starten am Montag, 11. März 2024, die Arbeiten an der Neugestaltung der Untersteinstraße.

„Die Untersteinstraße wurde gemeinsam mit der Wichnerstraße im Rahmen eines Planungsprozesses genau unter die Lupe genommen. Bei der Neugestaltung wurden das geänderte Mobilitätsverhalten und die Herausforderungen der Klimaanpassung und die Hitzeentwicklungen in den Sommermonaten berücksichtig“, erklärt Bürgermeister Simon Tschann. Platz für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen und ein deutliches Plus an Grün sollen realisiert werden. So werden neue Bauminseln in dem Bereich entstehen. Nach einer Vielzahl von Einzelgesprächen gab es im Herbst 2023 einen Infoabend für alle Anrainer*innen und Interessensgruppen.