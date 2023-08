„blubb-blubb-blubb“ Wasser-Zeichnungen

Am 7. September findet um 19.30 Uhr in der Galerie.Z die Vernissage zur Ausstellung der Objektkünstlerin Franziska Stiegholzer statt.

Die Galerie.Z in Hard startet mit einer besonderen Ausstellung in den Herbst: Mit Arbeiten von Franziska Stiegholzer, einer Wiener Objektkünstlerin. Obwohl die Galerie normalerweise Schwerpunkte auf Zeichnungen legt, bietet Stiegholzer mit ihren räumlichen Zeichnungen eine beeindruckende Ausnahme. Stiegholzer ist bekannt für ihre Fähigkeit, alltägliche Materialien, wie Fensterdichtungen oder Kabelbinder, in kunstvolle Objekte zu verwandeln. Ihre klare und reduzierte Formensprache lädt zum unvoreingenommenen Betrachten ein und lässt ihre Objekte im Raum schweben, besonders wenn sie durch den Betrachter berührt oder bewegt werden