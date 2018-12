Bluatschink - A Bissle Weihnacht

Alte und neue Lieder begeisterten das Publikum

Götzis Beim Adventkonzert von Bluatschink vergangen Freitag genoss das Publikum Songs, die ein bisschen nach Vanillekipferl dufteten und durch die das Christkind leuchtete. Toni Knittel tourt seit vielen Jahren mit seiner Frau Margit durchs Ländle und singt Musik aus der eigenen Feder mit Texten im Lechtaler Dialekt. Dabei präsentiert „Bluatschink“ einen unterhaltsamen Mix aus lustigen, nachdenklichen und romantischen Liedern. Vor allem der harmonische zweistimmige Gesang wurde zum Markenzeichen des Lechtaler Musiker-Ehepaares. “Inzwischen sind wir schon dreimal Großeltern, so schnell vergeht die Zeit“, lacht Knittel und die Enkel Theo, Emil und Eva werden auch gleich in die Lieder mit eingebaut. Dabei ist es nicht wichtig, ob es in den Texten direkt um Weihnachten geht wie im Titel- Song „A bissle Weihnacht“ oder im Lied „Bethlehem“, ob Themen angesprochen werden, die gerade in der ruhigen Zeit perfekt passen wie bei „Wenn’s still isch“ und „Zum Niederkniala schea“ oder ob in den Liedern und Geschichten der Humor im Mittelpunkt steht. Bei den beiden Lechtalern merkt man vom ersten Ton an, dass für sie der Advent eine besonders wertvolle Zeit ist.