Blosengelmarkt war Treffpunkt

Über 30.000 Besucher genossen die Stimmung vergangenes Wochenende in Feldkirch.

FELDKIRCH In den vergangenen Jahren hat sich der Blosengelmarkt vom reinen Verkaufsmarkt immer mehr zu einem Treffpunkt für die ganze Region entwickelt. Das beweisen die über 30.000 Besucher jedes Jahr, die sich in den zwei Tagen um die zahlreichen Stände tummeln und den ersten Glühmost der Saison trinken. Und natürlich wird die Feldkircher Altstadt bereits im Lichterglanz der Weihnachtsbeleuchtung erstrahlen.

Vergangenen Freitag und Samstag jeweils wurde an den Ständen in der Schmiedgasse und in der Marktgasse viel Vorweihnachtliches angeboten. Auch heuer war der Blosengelmarkt schon fast ein Kunsthandwerksmarkt, waren doch rund zwei Drittel der 50 Aussteller Kunsthandwerker. Weihnachtliche Dekorationen, kleine Geschenkideen und feine kulinarische Mitbringsel waren neben der Marktgasse auch in der Schmiedgasse zu finden. Ein Großteil der Kunsthandwerker fertigte noch ganz traditionell von Hand.