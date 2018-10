Blockchain jetzt auch im Bankgeschäft im Einsatz

Bregenz - Die Hypo Vorarlberg geht neue Wege und nutzt eine zukunftsweisende Technologie: Am Freitag hat die Vorarlberger Bank die erste papierlose Kapitalmarkt-Emission in Europa gezeichnet – ein auf Blockchain basierendes Schuldscheindarlehen (SSD) der ASFINAG.

Bregenz, am 23. Oktober 2018 – Die ASFINAG, der kommerzielle Betreiber und Errichter von Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich, hat vergangene Woche eine von der Erste Group neu entwickelte Blockchain-Plattform für ihre Kapitalmarktemission genutzt. Das Pilotprojekt wurde erfolgreich abgeschlossen: Alle daran Beteiligten – die ASFINAG als Emittentin, die Erste Group als Arrangeur und Investoren wie die Hypo Vorarlberg – konnten eine Emission europaweit erstmalig komplett digital auf Blockchain basierend abwickeln, d.h. ohne einen parallel dazu ablaufenden herkömmlichen papierbasierten Prozess, was den dafür benötigten Zeitaufwand und das operationelle Risiko deutlich reduziert hat. So war im Rahmen dieser Emission kein einziges physisches Dokument nötig.

Großes Potenzial zur Effizienzsteigerung

Als Investor hat auch die Hypo Vorarlberg erstmals diese neue Technologie verwendet und konnte so ihr Know-how in diesem Bereich erweitern. Vorstandsvorsitzender Mag. Michel Haller ist überzeugt, dass die Blockchain-Technologie ein zukunftsweisender Weg in die digitale Ökonomie ist: „Sie birgt große Chancen für die Automatisierung, hat Potential zur Effizienzsteigerung von Prozessen und bietet hohe Sicherheit für Geschäftsabschlüsse.“ Der Vorstand erwartet, dass in Zukunft viele Dienstleistungsgeschäfte auf diese Art und Weise abgewickelt werden können. Welche Chancen und Anwendungsmöglichkeiten Blockchains für Banken und Unternehmen bietet, müssen diese in den kommenden Jahren aber erst lernen, so Haller abschließend.