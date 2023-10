Blitzschnelle Chips: Das neue Apple-Macbook in Schwarz

Apple hat bei einem virtuellen Event mit dem Titel "Scary Fast" die neuesten M3-Prozessoren, Macbook Pros und iMacs vorgestellt. Die Prozessoren und Funktionen versprechen, die bisherige Geschwindigkeitsgrenze zu durchbrechen.

Apple präsentierte bei seinem "Scary Fast"-Event eine Innovation: die M3-Prozessoren. Der Hersteller hat die Prozessoren im 3-Nanometer-Verfahren hergestellt, was eine Verbesserung gegenüber dem bisherigen M2-Prozessor darstellt. Kleinere Transistoren bedeuten eine höhere Leistung, und Apple fügte hinzu, dass die neuen M3-Prozessoren mit 25, 37 und 92 Milliarden Transistoren Leistungssteigerungen bieten.

all

all

self

self

Die neuen Macbook Pros

Die neuen M3-Prozessoren finden ihren Platz in den Macbook Pros. Diese Laptops sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, die alle auf die M3-Prozessoren setzen. Das Modell des 16-Zoll-Macbook Max bietet 16 CPU-Kerne, 40 GPU-Kerne und 1 Terabyte Speicherplatz. Allerdings hat diese Leistung ihren Preis, und für dieses Spitzenmodell müssen Sie 4.849 Euro investieren. Dabei wird jedoch auch der M3 Max-Chip verwendet. Es wurden für die Macbooks jedoch verschiedene M3-Chips verwendet, weswegen es auch günstigere Varianten gibt. Die Preise der anderen Macbooks bewegen sich von 1.999 Euro bis zu 4.249 Euro.

Neue Farboptionen und längere Akkulaufzeit

Zusätzlich zu den M3-Prozessoren gibt es auch einige Design- und Funktionsverbesserungen. Die Macbook Pros sind jetzt in der neuen Farbe Space Black erhältlich, die besonders resistent gegen Fingerabdrücke ist. Die Geräte sind jedoch auch weiterhin in den bekannten Farben erhältlich. Apple verspricht zudem eine Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden für diese Notebooks.

Der aktualisierte iMac

all

all

self

self

Eine ungewöhnliche Zeit für ein Apple-Event

Das "Scary Fast"-Event von Apple fand zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt statt - nicht am Morgen, wie üblich, sondern am Abend. Dieses Event stand im Zeichen von technischen Enthüllungen und weniger spektakulären Produktvorstellungen. Apple-Fans mussten entweder bis spät in die Nacht wach bleiben oder früh aufstehen, um die Ankündigungen live zu verfolgen.