Blick in den Weinkeller

Einmal mehr großer Andrang bei der Pfanner-Degustation im Hofsteigsaal.

Im herbstlich dekorierten Hofsteigsaal präsentierte das Team rund um Marie-Luise Dietrich und Walter Pfanner einmal mehr einen imposanten Auszug aus ihrem großen Repertoire an edlen Weinen und feinen Destillaten. Heuer stand die große Degustation unter dem Motto „30 Jahre Österreichische Traditionsweingüter“, die seit jeher die Aushängeschilder der Lauteracher Weinkellerei bilden. Unter wenn diese ruft, dann lassen sich die Winzer und Repräsentanten der renommierten und vielfach prämierten Weingüter nicht zweimal bitten.

Kulinarisch verwöhnt wurden die vielen hundert Weinliebhaber, darunter natürlich eine Vielzahl an Gastronomen wie etwa Hu Yong Sai (Hu Bin, Gaißau), Martin Berthold (Wirtshaus am See), Philipp Rainer (Gasthof Reiner), Christoph Sögner (Werkstatt, Rankweil), Marco und Gilbert Wohlwend (Elsenalpstube, Damüls), Stefan Köb (Pier 69, Bregenz), Marco und Sabrina Madlener (Waliserstube, Damüls), Hermann Haller (Hallers Genuss & Spa, Mittelberg), Philipp Fetz (Berghof, Bödele), Peter Heine (Hotel Schwärzler, Bregenz), Martina Obwegeser (Hotel Post, Steeg) sowie Bgm. Elmar Rhomberg, Baumeister Jochen Klimmer und Christian Beer (Heron) mit einem typischen Heurigenbuffet und feinen Köstlichkeiten aus der Region.