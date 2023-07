Blaulicht Sicherheitstag in Lustenau - Mit "Black Hawk"

Sogar ein "Black Hawk"-Hubschrauber war am Sonntag in Lustenau, anlässlich des Sicherheitsages, zu bestaunen.

30 Spezialfahrzeuge, darunter ein "Black Hawk"-Hubschrauber des österreichischen Bundesheeres, von insgesamt 25 Organisationen aus vier Ländern waren am Sonntag im Parkstadion in Lustenau zu bestaunen.

Gut ein Jahr lang hat die Feuerwehr Lustenau mit den OK-Chefs Günter Hofer und Alexander Surma auf dieses Wochenende hingearbeitet. Am Samstag ging es zum Auftakt dann bei den Feuerwehr Leistungsbewerben um den Goldenen Helm - 105 Gruppen aus 73 Gemeinden sowie 55 Jugendteams waren im Einsatz.

Goldener Helm für Bezau 1

Feiern durfte am Ende das Team Bezau 1. Im Jugendbewerb geht der Goldene Helm an die Mannschaft Lauterach 3.

Großer Blaulicht-Sicherheitstag

Am Sonntag gab es Zum Blaulicht-Sicherheitstag dann zahlreiche Show-Übungen, Spezialfahrzeuge und und Live-Musik für die zahlreichen Gäste. Mit ihrer Ausrüstung angetreten um interessierte Besucher zu informieren und Kinderaugen leuchten zu lassen warn etwa Polizei, Rotes Kreuz, Bundesheer, Wucher Helikopter, Bergrettung, Wasserrettung, Technisches Hilfswerk, Zivilschutz, ASFINAG und einige andere mehr.

Besuch vom Landesrat

Beim Besuch des Sicherheitstags in Lustenau zeigte sich Landesrat Christian Gantner beeindruckt von der Leistungsschau der Vorarlberger Hilfs-, Rettungs- und Einsatzorganisationen, die mit Personal und Gerät präsent waren und bei verschiedenen Einsatzsimulationen ihr Können demonstrierten. „Es gibt uns ein gutes Gefühl der Sicherheit, dass wir in Vorarlberg auf bestens ausgebildete und ausgerüstete sowie hochmotivierte Einsatzkräfte zählen können“, sagte Gantner. Zugleich gratulierte er der Ortsfeuerwehr Lustenau zu ihrem 140-Jahre-Jubiläum, das an diesem Wochenende gebührend gefeiert wurde.