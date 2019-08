Blaue Lippen und „Dirrrty Pop“

Powerfrau Tove lo brachte poolbar-Fans zum Kreischen.

FELDKIRCH Roh, ungefiltert, ehrlich, mit Mut zur eigenen schlechten Seite, so beschreibt Ebba Tove Elsa Nilsson a.k.a. Tove Lo die Substanz ihres selbsternannten „Dirrrty Pop“. „Warum subtil sein? Ich sage es einfach so, wie es ist“, betont sie. Diese Attitüde brachte der in Stockhol, geborenen Künstlerin 2018 bei den heimischen Grammis Awards den Preis für di ebeste Texterin des Jahres ein. Sie nimmt eben kein Blatt vor den Mund, geht es nun um Sex, Drogen, Verzweiflung oder das Scheitern. Ihren künsterlischen Horizont erweiterte Tove Lo unlängst sogar über die Grenzen der Musik hinaus: Zu ihrem dritten Album „Blu Lips“, das gemeinsam mit dem Vorgänger „Lady Wood“ ein zweiteiliges Konzeptwerk darstellt, produzierte sie einen begleitenden Kurzfilm.