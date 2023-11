„Blau machen“ kam bei den Lehrlingen bestens an

Lehrlingsprojekt von Anna-Amanda Steurer mit Vorarlberger Ausbildungsbetrieben und der Juppenwerkstatt Riefensberg.

Riefensberg. Double Check ist ein Verein für Kultur und Bildung. In seinen vielfältigen Tätigkeitsbereich fällt unter anderem die Unterstützung von Lehrlingen, um neue Erfahrungen während der Ausbildung machen zu können. Dabei arbeitet der Verein auch mit Künstlerinnen und Künstlern aus unterschiedlichen Sparten zusammen. In Riefensberg führte Anna-Amanda Steurer Jugendliche aus verschiedenen Unternehmen an ihre Kreativität heran.

Kreatives Arbeiten

„Blau machen“ hat in der Juppenwerkstatt nichts mit Müßiggang zu tun, vielmehr mit Freude an kreativer Arbeit. In einem ersten Gespräch über den textilen Alltag der Jugendlichen lernten sich Lehrlinge aus drei Vorarlberger Betrieben im Rahmen eines zweitägigen Workshops in Riefensberg kennen. Elf Lehrlinge vom Hittisauer Gasthof Krone, dem Frisiersalon Maischön in Bregenz und Sola Messwerkzeuge in Götzis waren mit Begeisterung dabei. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten spannende Einblicke in die physiologische und psychologische Wirkung von Blau sowie den Symbolgehalt der Farbe und ihre Anwendung im Rahmen von Vermarktungsstrategien.

Stoffe hergestellt

Im praktischen Teil ging es an das Erlernen von Grundzügen des Shibori, einer fernöstlichen Textilgestaltungstechnik. Gefärbt wurde mit Indigo, einem Naturfarbstoff, der keine raschen Ergebnisse liefert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkannten rasch, dass ein gutes Resultat mit genauem Arbeiten, Entschleunigung und Rücksichtnahme zu tun hat. Die hergestellten Stoffe wurden im Anschluss mit Unterstützung von Anna-Amanda Steurer und Martina Mätzler, der Leiterin der Juppenwerkstatt Riefensberg, weiterverarbeitet.

Begegnung mit Künstlern

„Es waren zwei wunderbare Tage, die von der Kraft gegenseitiger Wertschätzung getragen wurden“, resümiert Maria Rose Steurer-Lang nach einer Führung durch das Haus. „Wir freuen uns sehr über die Bereitschaft der Betriebe, die Kompetenzen der Lehrlinge in Zusammenarbeit mit außerschulischen Bildungsorten zu fördern. Es ist sehr erfreulich, dass Double Check Schülerinnen und Schülern bzw. Lehrlingen in Vorarlberg einen sehr niederschwelligen Zugang zu Kunst und Kultur ermöglicht und Projektkoordinator Andreas Jähnert die Beteiligten nicht nur vernetzt, sondern auch in der Durchführung der Programme kreativ und informativ unterstützt.“ ME

Statements der Jugendlichen

Turpal, Lehrling bei SOLA Messwerkzeuge, Götzis

Ich habe in diesen zwei Tagen sehr viel Neues gelernt und die Zeit genossen, da ich mal meinen Kopf abschalten und mich komplett auf meine Kreativität konzentrieren konnte. Es gab viele Herausforderungen, die man bewältigen musste. Die Ergebnisse des Projekts und das Wissen, das wir hier mitnehmen, werde ich nie vergessen.

Lena und Katrin, Lehrlinge bei Frisiersalon Maischön, Bregenz

In diesen zwei Workshoptagen haben wir einen neuen Ansatz für kreatives Arbeiten kennengelernt. Speziell haben wir uns mit dem Farbpigment „Indigo“ auseinandergesetzt und mit diversen Falttechniken. Gerade in unserem Beruf als Friseurinnen ist es besonders wichtig, immer offen und interessiert für Neues zu bleiben.

Justin, Lehrling im Gasthof & Hotel Krone, Hittisau