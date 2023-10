Blasmusikverbände gratulierten ihren treuen Jubilaren

Jubiläumsabend des Blasmusikbezirkes Bludenz am Muttersberg: Der Blasmusikbezirk Bludenz ehrte vor Kurzem mehr als 30 Jubilare aus 16 Vereinen.

Was wären die vielen weltlichen und kirchlichen Anlässe jahrein – jahraus ohne die musikalische Mitgestaltung der engagierten Musikvereine? Ehrenamtlich bringen die Männer, Frauen und Jugendlichen mit klingendem Spiel viel Freude zu den Menschen in Stadt und Land. Allein die Trachten, die sie tragen, sind ein „Hingucker”. Die in den Vereinen auszuübenden Funktionen sind ebenfalls unbezahlt. Die feierliche Ehrung am Jubiläumsabend, der vor Kurzem zum zwölften Mal stattfand – davon zum fünften Mal im Alpengasthof Muttersberg -, stellte ein wertschätzendes Dankeschön für jahrzentelangen Fleiß der Musizierenden dar. Musik lag in der Luft anlässlich des Events in 1400 Metern Seehöhe. Ein Alphornbläser-Trio, eine Abordnung des Musikverein Fraßenecho Raggal, entbot den dort ankommenden geladenen Gästen auf der Terrasse einen musikalischen Willkommensgruß. Im herbstlich und stimmig geschmückten Haus ging es anschließend weiter mit den flotten Klängen der Davenna 7. Die Begrüßung der mehr als 30 Jubilare aus 16 verschiedenen Vereinen auf dem Nüziger Hausberg war für den frischgebackenen Bürgermeister der Gemeinde Nüziders, Florian Themeßl Huber, die erste Amtshandlung.