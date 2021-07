Blasmusikalische Feststimmung mit 3G-Sicherheit beim kleinen „Lochauer Dorffest“

Lochau. Endlich wieder „Leben“ in der bewährten Dorffest-Arena im Schulhof. Mit 3G-Sicherheit hatte der Musikverein als Veranstalter bei bestem Wetter zum kleinen „Lochauer Dorffest“ geladen und konnte sich über einen tollen Besuch freuen.

„Wir sind froh, dass wir uns alle wieder in diesem familiärem Rahmen zu einem stimmungsvollen Frühschoppen in gemütlicher Runde treffen können“, so der allgemeine Tenor unter den begeisterten Festbesuchern.