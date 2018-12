Blasmusik zum Jahresausklang

Als Dank für die Unterstützung durch die Bevölkerung gibt es in Meiningen Marschmusik zum Jahresausklang.

Es ist gute alte Tradition, dass der Musikverein Harmonie Meiningen am Jahresende durchs Dorf marschiert, an zehn Stationen Halt macht und die Bevölkerung mit Marschmusik erfreut. So geschehen auch am 30. Dezember. Die erste Station ist immer der Pfarrhof, die letzte Station das Haus des Bürgermeisters Thomas Pinter. Dieser freute sich sichtlich gemeinsam mit seiner Familie über den Besuch und bewirtete die Musikantinnen und Musikanten mit einer Jause.

Mit dem Silvesterrundgang bedankt sich der Musikverein bei der Bevölkerung von Meiningen für das Interesse an der Blasmusik und für die Unterstützung während des Jahres.