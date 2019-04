Blasmusik und Ehrungen

Die Bürgermusik Silbertal lud zu einem interessanten Frühlingskonzert ins Vereinshaus

Obwohl die Temperaturen an diesem Abend alles andere als frühlingshaft waren, tat dies der Stimmung im Vereinshaus keinen Abbruch. Die Bürgermusik Silbertal hatte nämlich am vergangenen Samstag Abend ins Vereinshaus zu ihrem Frühjahrskonzert geladen. Und zahlreiche Interessierte waren der Einladung gefolgt, ist die Bürgermusik Silbertal mit ihren 35 Vereinsmitgliedern doch ein Garant für gute musikalische Unterhaltung. Unter dem Slogan „Musik im Wandel der Zeit“ wurden diverse Blasmusikstücke gekonnt präsentiert und vom Marsch bis hin zu modernen Stücken ein buntes Repertoire an Blasmusik präsentiert.

Vielfalt

Doch zunächst präsentierten die Jungmusikanten ihr Können mit zwei Musikstücken. Im Anschluss erhielten die die drei Jungmusiker Felizitas Erhard, Leonie Fetz und Sebastian Fritz ihre Jungmusiker-Leistungsabzeichen. Im Anschluss betraten die Musiker der Bürgermusik Silbertal unter der musikalischen Leitung von Kapellmeisterin Evelyn Sadjak die Bühne. In der Pause erhielten auch verdiente Mitglieder Ehrenabzeichen, so wurde Sandra Bitschnau für 15 Jahre Blasmusik Silbertal geehrt, während Thomas Bitschnau, Florian Dönz und Hubert Saler die Ehrenmitgliedschaft verliehen wurde und Daniel Saler das Leistungsabzeichen in Gold überreicht wurde.

