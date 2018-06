Blasmusik, Tracht und Gemütlichkeit

Bürgermusik Klaus feiert 120sten Geburtstag mit gewaltigem Fest

Klaus. Am Ende war er zwar müde, aber glücklich und zufrieden. Die Rede ist vom Obmann der Bürgermusik Klaus Simon Thöni: „Drei Tage fast ohne Schlaf, aber das gehört dazu“, lacht Thöni. Er und sein Team hatten schon davor Schwerstarbeit beim Aufbau, boten aber ein Musikfest der Extraklasse. Perfekt organisierte Gastronomie, dank einer großen Küchen – und Servicecrew wurden die Gäste im Blitztempo mit leckeren Speisen und Getränken versorgt. Das Programm bot dann für jede Altersklasse die ideale Unterhaltung. Am Freitag durften sich die Jungen und Junggeblieben über ein Clubbing mit DJ Staub.Sepp zur Einstimmung freuen. Nach dem ersten Klauser „Riesenwuzzler-Turnier“ am Samstagnachmittag, ging es dann am Abend wieder um Musik. Einem Fahneneinzug folgte die Gemeindemusik Götzis, ehe man bei rockigen Töne von „up2seven“ und DJ Sound bis tief in die Nacht feierte.