Blasmusik auf hohem Niveau beim Frühlingskonzert des Musikvereines Lochau

Lochau. Viel Applaus von den über 600 begeisterten Blasmusikfreunden erhielten die Musikantinnen und Musikanten des Musikvereines Lochau für eine starke musikalische Leistung beim diesjährigen bravourösen „Konzert zur Frühlingszeit“.

Unter dem Motto „Verrückt nach Glück“ präsentierten stolze 54 Musikantinnen und Musikanten unter der Stabführung des Kapellmeisters Harald Schele auf der imposanten Konzertbühne in der Sporthalle den Konzertbesuchern ein sehr abwechslungsreiches Programm mit recht anspruchsvollen Stücken wie „The King´s March“ (Sören Hyldgaard), „First Suite in Es“ (Gustav Holst), „Deliverance“ (Etienne Crausaz) und der „Moosburger Marsch“ (Werner Zimmermann-Dreher) vor der Pause bzw. „Olympic Fire“ (Michael Geisler), „Liquid“ (Jay Bocook), „The Magical Music of Disney“ (Arr. Lorenzo Bocci) und „Symphonic Rock“ (Arr. Gilbert Tinner) im zweiten Konzertteil.