Blasmusik am Platz

Erstmals spielten die beiden Lustenauer Blasmusikvereine gemeinsam für ihr Publikum am Kirchplatz.

Lustenau. Ein absolutes Novum erlebten die Besucher am Kirchplatz vergangenen Freitagabend. Musikverein Concordia und der Musikverein Lustenau teilten sich die Bühne am Platz und beide Vereine brachten auch ihre Jugendmusikkapellen zum Auftritt mit. Nicht nur mit Märschen, auch mit moderner Unterhaltungsmusik wurden die Gäste des Abends musikalisch verwöhnt.

Sowohl die Concordianer, als auch der Musikverein Lustenau, bringen sich aktiv in das kulturelle, soziale und kirchliche Leben der Marktgemeinde ein. Mit Konzerten, musikalisch umrahmten Gottesdiensten und zahlreichen Festen, begeistern die Musikvereine seit vielen Jahren ihr Publikum. Vor allem aber glänzen die Musikanten durch ihre engagierte Jugendarbeit. Musik ist nicht nur ein Hobby, Musik verbindet die Menschen über alle Grenzen hinaus. Zum Auftakt spielte am Freitag die Jugendkapelle des Musikvereins Lustenau auf, gefolgt von ihren Kollegen des MV Concordia. Den Zuhörern wurden die Abendstunden mit einem abwechslungsreichen Repertoire versüßt, nach den Jugendkapellen hatten die „Großen“ ihren Auftritt. Die Begeisterung für die Musik und das musikalische Können an den Nachwuchs weitergeben, steht auf der Prioritätenliste beider Musikvereine an erster Stelle.