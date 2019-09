Bjarne Schedler gewinnt 4. Lauf zum BMX-Vereinscup

Bludenz (dk). Der 4. Lauf zum BMX-Vereinscup bot bei guten äußerlichen Bedingungen wie immer spannende Wettkämpfe.

Das B-Finale entschied Hannah Muther für sich, das C-Finale ging an Manfred Schedler und das D-Finale an Fabio Engstler. In der Zwischenrangliste hat sich Bjarne Schedler leicht abgesetzt, er führt vor Andre Dutczak, Alfred Hugl, Felix Mähr, Lina Frener, Valentin Muther, Frederick Ender und Laura Fercher. Der Finallauf mit anschließender Preisverteilung startet am Samstag, dem 28.09.2019 auf der Bludenzer BMX-Anlage.