Bitteres Aus für Masters-Rekordsieger FC Hard

Sechsfach-Champion in Wolfurt schon out. Wolfurt, Hatlerdorf und Sulzberg weiter.

Das Favoritensterben in der Jubiläumsauflage des 25. Wolfurter Hallenmasters fand am vorletzten Spieltag in der Gruppenphase vom Hauptbewerb seine Fortsetzung. Für Rekordsieger FC Hard war es nur ein ganz kurzer Auftritt. Der Sechsfach-Champion und Tabellenvierte der Vorarlbergliga verabschiedete sich schon nach vier Spielen. Einzig zum Abschluss gewann die Elf um Trainer Herbert Sutter gegen Bludenz und wurde zumindest nicht Letzter der Gruppe 5. Die glorreichen Zeiten von Hard im Bandenzauber sind vorbei. Der letzte Turniersieg von Hard liegt schon sieben Jahre zurück. Das Fehlen von vielen Leistungsträgern machte sich beim Rekordsieger doch deutlich bemerkbar. Für die jungen Eigenbauspieler von Hard war es eine erste Bewährungsprobe und Kennenlernen mit dem Auftreten in der Halle.

Ohne Fehl und Tadel startete der Hausherr Wolfurt ins Heimturnier. Simon Mentin und Co. blieben in allen vier Partien ohne Niederlage. Gefordert wurde Wolfurt noch nicht. Das wird sich am 2. Jänner im zweiten Halbfinale aber grundlegend ändern. Mit Hohenems wartet ein Ligakonkurrent auf Wolfurt. Apropos Wolfurt: Nach Aleksandar Umjenovic und Aleksandar Djordjevic verzeichnet die Baur-Truppe mit Stürmer Kian Fetic und Gökan Acar (Schwarzenberg) zwei weitere Abgänge. SC Hatlerdorf (Tabellenführer der 1. Landesklasse) gelang mit einem starken Auftritt das Weiterkommen in die nächste Runde. Sulzberg darf sich nach fünfjähriger Pause berechtigte Hoffnungen auf den Einzug ins Finale machen. In der Vorschlussrunde bekommt es Sulzberg (Landesliga) mit den Wälderklubs Doren und Rotenberg sowie dem Oberländerklub Schlins zu tun. Heute schon ab 18 Uhr wird die erste Phase vom Hauptbewerb mit den beiden letzten Gruppen fortgesetzt bzw. abgeschlossen.TK