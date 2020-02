Bittere Pille! EHC Lustenau verlor zuhause gegen Gröden

Missglückter Start der Sticker in die Zwischenrunde der Alps Hockey League

So hat sich der EHC Lustenau den Auftakt in der Zwischenrunde in der Alps Hockey League sicher nicht vorgestellt. Drei Punkte verschenkt hieß es am Ende für Lustenau: Die Truppe um Coach Christian Weber unterlag vor 750 Zuschauern in der Rheinhalle völlig überraschend HC Gröden mit 2:3. Torfolge: 29:02 0:1 Wilkins, 38:39 1:1 Dominic Haberl, 40:00 (PP) 1:2 Mc Gowan, 43:27 1:3 Wilkins, 56:48 (PP) 2:3 Frederik Rasmussen

Mit einer unnötigen 2:3 Heimniederlage startet der EHC Lustenau in die Zwischenrunde der Alps Hockey League. Die dezimierte Lustenauer Mannschaft, die ohne die verletzten Spieler Martin Grabher-Meier, Colin Long und Dominik Oberscheider in das Spiel gingen, hatten den besseren Start in das Spiel, scheiterten aber immer wieder am Torhüter der Südtiroler. Durch Unachtsamkeiten gerieten die Lustenauer im Verlauf des Spieles immer wieder in Rückstand und mussten sich schlussendlich unglücklich mit 2:3 geschlagen geben. Schon am Wochenende gastiert der EHC auswärts in Wien und in Klagenfurt – zwei wichtige Spiele für den EHC, die ausschlaggebend für den weiteren Saisonverlauf sein können.

Wie aus der Pistole geschossen begannen die Lustenauer das Heimspiel gegen den HC Gröden. Schon in der zweiten Minute musste der Pfosten für die Südtiroler retten. Chancen im Minutentakt wurden durch die EHC Cracks erarbeitet. Doch immer wieder scheiterten die Lustenauer entweder an der starken Abwehr der Südtiroler oder am Torhüter Jacob Smith. So ging es mit einem 0:0 in die erste Drittelpause.

Im zweiten Spielabschnitt konnte sich Gröden immer besser auf das Spiel des EHC einstellen und kamen ihrerseits zu einigen gefährlichen Möglichkeiten. In der 30. Minute dann der erste Treffer in diesem Spiel. Lustenau mit einem Mann mehr auf dem Eis machte Druck auf das Gehäuse von Gröden doch aus einem Konter erzielten die Südtiroler den doch eher überraschenden Führungstreffer durch Matt Wilkins. Überrascht von diesem Rückstand dauerte es bis zur 39. Minute ehe auch die Lustenauer durch Dominic Haberl über den ersten Treffer jubeln konnten. Kurz vor Drittelsende erhielten die Lustenauer eine kleine Bankstrafe. Diese Möglichkeit nutzten die Südtiroler rund eine Sekunde vor der Schlusssirene des Drittels zum erneuten Führungstreffers durch Viktor Schweitzer.