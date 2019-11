Bittere Last-Minute-Niederlage für Dornbirn

Die Dornbirn Bulldogs schafften nach 0:3-Rückstand gegen Znojmo den Ausgleich, kassierten in letzter Sekunde aber doch noch das 3:4.

Nach dem doch überraschenden Sieg in Salzburg wollten die Bulldogs aus Dornbirn heute bei Znojmo an die gezeigte Leistung beim Tabellenführer anschließen und den zweiten Sieg in Folge feiern. Das Spiel begann jedoch nicht optimal: nach einem Bulldogs-Lattentreffer in der 4. Minute sorgte Beranek in der 5. Minute für das frühe 1:0 der Hausherren. Und nachdem Schwinger kurz darauf eine große Ausgleichschance nicht nutzen konnte, erhöhte Stehlik in der 9. Minute bereits auf 2:0. In weiterer Folge hatten beide Teams Chancen auf weitere Treffer, es ging jedoch mit dem 2-Tore-Vorsprung in die erste Pause.