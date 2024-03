"Bitter ein Finale zu verlieren, aber sehr stolz auf meine Mannschaft"

Vor einer gut und prominent besetzten Tribüne ging der 21. Sparkasse-Futsalcup in seinen dritten und letzten Turniertag. Und es wurde noch einmal richtig laut in der Dreifachsporthalle des Sportzentrum Nord in Salzburg, wo am Donnerstag die Platzierungsspiele auf dem Programm standen und die Teams zum Abschluss der Futsal-Bundesmeisterschaft gefordert waren.



Im Finale standen sich die Mannschaften des BG/BRG Oeversee und dem PG Mehrerau gegenüber und ritterten um den diesjährigen Bundesmeistertitel. Bereits von Start übernahmen die Steirer das Kommando und belohnten sich auch mit der Führung. Oduwa Royal traf zum 1:0 und stellte bereits frühzeitig die Weichen für einen Finalsieg. Die Vorarlberger ließen sich davon nicht entmutigen, probierten viel und setzten auch den ein oder anderen guten Impuls. Aber so richtig gefährlich wurde es nicht. Spätestens ab dem zweiten Treffer, wieder durch Royal, war dann endgültig die Luft raus und das PG Mehrerau hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Ein schnell ausgeführter Konter sorgte für das 3:0-Endergebnis durch Amar Mujkanovic. Mit einer imposanten Siegesserie beendet das BG/BRG Oeversee die Schülerliga Futsalsaison – als Bundesmeister 2024!



Simon Getzner, PG Mehrerau: „Es ist so gekommen, wie erwartet. Der Favorit hat sich im Finale klar durchgesetzt. Nach dem 0:1 war bei uns einfach die Luft draußen, das hat man gemerkt. Es ist natürlich immer bitter ein Finale zu verlieren, aber schlussendlich sind wir überaus stolz über den zweiten Platz.“



Endtabelle 21. Sparkasse-Futsalcup