Bitte sei‘ ganz stark: Bockbierfest leider auch 2021 abgesagt!

Frastanz. Aufgrund der aktuellen Covid-19 Situation und der fehlenden Planungssicherheit hat sich die Brauerei Frastanz frühzeitig dazu entschlossen, das frastanzer Bockbierfest 2021 abzusagen.

Nach derzeitigem Stand macht eine Großveranstaltung im Herbst mit rund 20.000 Besuchern an rund 4 Tagen keinen Sinn. Die fehlende Planungssicherheit und die noch nicht abschätzbaren Verordnungen und Beschränkungen sind ein zu großes Risiko. „Wir wollen, dass unsere Besucher eine unbeschwerte Zeit bei uns verbringen können. Nach derzeitigem Stand ist das in der gewohnten Art und Weise leider nicht möglich“, so Brauereidirektor Kurt Michelini.