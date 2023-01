Bitte einsteigen- hier kommt der "Puppy-Bus"!

Ein Schulbus für Hunde? Das gibt es tatsächlich - in Alaska!

"Mo Mountain Mutts" ist der Name des Hundesitter-Services eines jungen Paars, die in Alaska leben. Das Besondere daran: Sie holen die Hunde morgens, oder nachmittags mit einem Bus, dem sogenannten "Puppy-Bus" zuhause ab. Dann fahren sie gemeinsam irgendwo in die Natur, um dort mit den Tieren spazieren zu gehen.