Bitschi will Sicherheit im öffentlichen Raum verbessern

FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi ortet "besorgniserregende Entwicklungen an den bekannten Brennpunkten im Land" und fordert Maßnahmen zur Steigerung der öffentlichen Sicherheit.

Angesichts wiederholter Gewaltakte und krimineller Aktivitäten in den vergangenen Wochen und Monaten im öffentlichen Raum, zuletzt einer größeren Auseinandersetzung in Feldkirch, fordert der Vorarlberger FPÖ-Chef Christof Bitschi erneut die Umsetzung von Sofortmaßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit an öffentlichen Plätzen.

"Die Sicherheitsprobleme an öffentlichen Plätzen, an Bahnhöfen und auch in den Zügen werden immer größer. Für mich ist klar: Es kann nicht sein, dass die Sicherheit im Land immer weiter zurückgeht und sich die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger immer unsicherer fühlen müssen. Es ist deshalb höchste Zeit, endlich konsequente Maßnahmen wie eine verstärkte Polizeipräsenz, die Schaffung von Waffenverbotszonen oder die Ausweitung der Videoüberwachung umzusetzen", so Bitschi. Er äußerte auch Bedenken gegenüber der Reaktion der aktuellen Landesregierung auf diese Sicherheitsprobleme.