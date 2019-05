„Bitschi und Allgäuer agieren letztklassig“

Nachdem Bitschi und Allgäuer zu Wallners Aussagen Stellung bezogen haben, ergreift auch VP-Klubobmann Roland Frühstück das Wort.

„Dass der Ton in Wahlkampfzeiten rauher wird, liegt in der Natur der Sache. Wenn die Vorarlberger FPÖ allerdings versucht, die Verfehlungen von Strache und Gudenus mit der Causa Kucera gleichzusetzen, ist das letztklassig und vollkommen daneben”, sagt VP-Klubobmann Roland Frühstück und erinnert die Freiheitlichen daran, dass die Causa Kucera von der Staatsanwaltschaft geprüft und das Verfahren eingestellt wurde. „Aussagen wie jene von Bitschi und Allgäuer sind genau der Grund dafür, dass sich Landeshauptmann Markus Wallner eine Koalition mit der Vorarlberger FPÖ nicht vorstellen kann,“ so Frühstück.