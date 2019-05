FPÖ-Landesobmann: „Wortwahl des Herrn Landeshauptmanns ist völlig inakzeptabel“

Nachdem Landeshauptmann Wallner in Vorarlberg eine zukünftige Regierung mit der FPÖ ausgeschlossen hat, reagiert jetzt FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi in einer Presseaussendung auf die Wallner-Aussagen.

„Das ist in Wahrheit nichts Neues. Wallner wollte immer Schwarz-Grün. Obwohl er es gerne immer anders dargestellt hat, war für jeden, der ihn kennt, klar, dass er ein Anhänger einer grünen Regierungsbeteiligung ist und diese Regierung auch nach der Landtagswahl fortsetzen will. Die aktuelle Entwicklung nimmt er jetzt offensichtlich zum Anlass, parteipolitische Spielchen zu betreiben, um damit eine Weiterführung von Schwarz-Grün zu argumentieren. Ich fordere den Landeshauptmann auf, diese Spielchen zu beenden und vor allem auch mit seiner inakzeptablen Wortwahl in Richtung von uns Freiheitlichen Schluss zu machen“, sagt FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi.