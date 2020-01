Bitschi fordert rasche Umsetzung der Sicherungshaft

FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi fordert die rasche Umsetzung der Sicherungshaft.

Kritik übt der FPÖ-Landesobmann am Vorgehen von Landeshauptmann Wallner in dieser Frage."Während sich der Herr Landeshauptmann öffentlichkeitswirksam für die Umsetzung der Sicherungshaft ausspricht, wurde eine entsprechende FPÖ-Initiative von der ÖVP erst letzte Woche im Nationalrat abgelehnt", zeigt Bitschi auf. Er fordert die ÖVP und Landeshauptmann Wallner deshalb auf, dieses "falsche Doppelspiel auf dem Rücken der Sicherheit in unserem Land zu beenden". "Wir brauchen die Möglichkeit einer Sicherungshaft für gefährliche Asylwerber. Und zwar so schnell wie möglich", so Bitschi an die Adresse der ÖVP.