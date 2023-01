Bitschi: Die Freiheitlichen wollen mitreden

Betroffen seinen sowohl junge Familien wie auch Personen im Pensionsalter. "Da war natürlich unser Vorschlag, dass dieses Geld auch hergenommen wird, um aktiv in Vorarlberg für diese Menschen investiert wird." Aus seiner Sicht investiert die ÖVP das Steuergeld lieber in den Abbau von Schulden. "Seriös wirtschaften bedeutet auch, auf die Sorgen und Nöte der Menschen zu achten", betont der Freiheitliche. Hinzu komme, dass es in Vorarlberg faktisch weit höhere Lebenserhaltungskosten gibt als im Großteil von Österreich, was aber aus seiner Sicht nicht ausreichend berücksichtigt wurde.