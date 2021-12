Bitcoin, Bildungsminister und Gemeinde-News aus Schnifis

all

all

self

self

Bitcoin-Experte Julian Hosp, Bildungsminister Martin Polaschek und Simon Lins, Bürgermeister in Schnifis, sind am Dienstag zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Julian Hosp, Bitcoin-Experte

Bitcoin und weitere Kryptowährungen sind derzeit in aller Munde. Während manche mit dem Internet-Geld reich werden, haben andere weitaus weniger Glück. In "Vorarlberg LIVE" spricht Julian Hosp über die Möglichkeiten von Kryptowährungen und das richtige Investment.

Martin Polaschek, Bildungsminister

Erst vor wenigen Tagen wurde Martin Polaschek als neuer Bildungsminister vereidigt. Mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer spricht er über die ersten Tage im Amt und seine Pläne für den Bildungsbereich.

Simon Lins, Bürgermeister in Schnifis

Vor einem Jahr wurde Simon Lins zum Bürgermeister in Schnifis. Neben zahlreichen Aufgaben beherrschte vor allem die Corona-Pandemie sein erstes Jahr im Amt. In "Vorarlberg LIVE" spricht er über die Herausforderungen und die Pläne für Schnifis 2022.

VORARLBERG LIVE am Dienstag, 21. Dezember 2021

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Unternehmer Julian Hosp, Bildungsminister Martin Polaschek, Bürgermeister Simon Lins (Schnifis)

Moderation: Marc Springer (Chefredakteur VOL.AT)

self all Open preferences.

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.