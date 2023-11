Bisher keine weiteren Fälle nach Maserninfektion in Dornbirn

Nach Bestätigung eines Masernfalls im Bezirk Dornbirn gibt es bisher keine weiteren Verdachtsfälle. Die Erkrankung eines Kleinkinds war am Freitag seitens der Vorarlberger Landesregierung als bestätigt gemeldet worden.

Die Behörden hofften, dass mit der Absonderung der betroffenen Familie eine weitere Ausbreitung verhindert werden konnte. "Ganz aus dem Schneider sind wir noch nicht", so Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher am Montag.

Kind steckte sich im Ausland an

Das betroffene Kind war nicht geimpft und hatte sich Anfang November mit seiner Familie im Ausland aufgehalten. Tage darauf zeigte es erste Symptome, später auch den typischen Hautausschlag. Die Familie wurde per Bescheid Mitte November abgesondert. Das Kleinkind besucht noch keine Bildungseinrichtung. Ein weiteres Kind der Familie war laut Grabher geimpft, ebenso ein Elternteil.

Weitere Fälle möglich

Bei einem dritten, schulpflichtigen Kind sei davon auszugehen, dass es die Erkrankung bekommen werde, denn dieses sei wie das zweite Elternteil nicht geimpft, so Grabher. Von der Inkubationszeit her seien hier durchaus noch weitere Fälle möglich, was aber erst die Zeit zeigen werde. Schule und die Eltern der Kinder seien informiert worden.