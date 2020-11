Bischof Benno Elbs zum Anschlag in Wien

Nach dem Terroranschlag am Montagabend in der Wiener Innenstadt mit Toten und Verletzten spricht Bischof Benno Elbs den Menschen Mut zu.

"Ein Anschlag wie dieser verneint alles, worauf wir in unserem Zusammenleben vertrauen dürfen: Respekt und Achtung voreinander, Freiheit und Sicherheit. Ein Gewaltakt wie dieser will unsere Angst, will, dass sie sich eingräbt in unser gesellschaftliches Gedächtnis und dass wir uns gegeneinander wenden.