Bis zu 45 Grad: Extreme Hitzewelle in Griechenland erwartet

Griechenland steht eine Hitzewelle mit Höchstwerten von bis zu 45 Grad bevor. Die Behörden raten Bürgern und Touristen zur Vorsicht.

Am Wochenende werden in Griechenland Temperaturen von über 40 Grad Celsius erwartet, vor allem in der Hauptstadt Athen soll es heiß werden: Hier sollen die Temperaturen sogar auf bis zu 45 Grad steigen.