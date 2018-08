Bis zu 20 Tote bei Flugzeugabsturz in der Schweiz

Am Piz Segnas oberhalb von Flims in Graubünden ist am Samstagnachmittag ein Flugzeug des Typs Ju-52 abgestürzt. An Bord der ausgebuchten Maschine könnten bis zu 20 Personen gewesen sein.

Wie “FM1Today” berichtet, ist am Samstagnachmittag gegen 16.50 Uhr am Piz Segnas in der Nähe von Flims eine Ju-52 abgestürzt, besser bekannt als «Tante Ju». Die Absturzstelle liegt an der Westflanke des Piz Segnas, auf 2540 Metern, wie die Kantonspolizei Graubünden auf Twitter bekanntgab.

Die Absturzstelle liegt an der Westflanke des Piz Segnas, auf 2540 m ü M. und wird während der Nacht bewacht. Die Ursache des Absturzes wird durch die

Bundesanwaltschaft gemeinsam mit der SUST, der StA GR und uns untersucht. — Kantonspolizei GR (@KapoGR) 4. August 2018

Ungewisse Opferzahl Laut “Blick” könnten an Bord bis zu 20 Personen gewesen sein. Ob und wie viele Menschen beim Absturz ums Leben gekommen sind, ist bisher noch nicht bekannt. Die Behörden wollen am Nachmittag um 14.00 Uhr wieder informieren.

Die im Kanton Graubünden abgestürzte Maschine war eine Junkers Ju-52 des Baujahrs 1939 der auf Rundflüge spezialisierten Firma Ju-Air aus Dübendorf. Das Unternehmen bestätigt den Unfall gestern auf seiner Internetseite: «Wir haben die traurige Pflicht, mitzuteilen, dass eines unserer Flugzeuge Ju-52 heute, 4.8.2018, verunfallt ist.»

Ju-Air ist ein Verein von Freunden der schweizerischen Luftwaffe (VFL), der 1981 die drei ausgemusterten Maschinen übernommen hatte. Die Maschinen der Ju-Air werden oft für Alpen-Rundflüge gebucht. Sie starten vom Militärflugplatz Dübendorf.

Wames Wetter mögliche Ursache Auch über die Gründe des Absturzes, bei dem die Maschine komplett zerstört wurde, ist nichts weiteres bekannt. Laut Spekulationen könnten die hohen Temperaturen dieser Tage etwas damit zu tun haben. Bei warme Luft beeinflusse die Leistung eines Flugzeugs.

Gemäss Leserreportern von “Blick” soll die Maschine um etwa 16.15 Uhr vom Tenero aus gestartet sein und hätte gegen 17.00 Uhr in Dübendorf landen sollen. Bei der Ju-Air vor Ort kümmere sich ein Care Team um trauernde Angehörige.

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) verhängte eine Luftraumsperre für das Gebiet. Die Unfallstelle werde während der Nacht bewacht. Drei zivile Helikopter, zwei Rega-Helikopter und ein Grossaufgebot an Rettungskräften standen am Samstagabend im Einsatz.

Weiterer Absturz im Kanton Nidwalden Am Samstag war ausserdem bei Hergiswil – rund zehn Kilometer südlich von Luzern am Vierwaldstättersee – ein Flugzeug abgestürzt. Eine vierköpfige Familie aus der Region mit zwei minderjährigen Kindern kam dabei ums Leben, wie die Polizei in Nidwalden berichtete.