Bis Jahresende kein Rollhockey-Ligabetrieb mehr

Auch der RHC Dornbirn legt eine zwangsbedingte Pause ein.

Dornbirn. Die Corona-Folgen wirbeln die Rollhockey-Meisterschaften weiterhin kräftig durcheinander. Aufgrund der noch immer hohen Fallzahlen in der Schweiz sowie in Österreich, hat das Zentralkomitee des Schweizerischen Rollhockeyverbandes (SRHV) den Unterbruch des Spielbetriebes um einen weiteren Monat bis 31. Dezember 2020 verlängert. Somit wird in diesem Jahr keine Meisterschaft mehr gespielt. „Wie vom Verband geschrieben wird noch am aktuellen Modus festgehalten, die Spieltermine bleiben fix im Kalender und die Vereine haben sich bereit zu halten, sollte von behördlicher Seite eine Lockerung stattfinden“, erklärt Marcel Schrattner vom RHC Dornbirn. Spätestens vor Weihnachten wird das Zentralkomitee über das weitere Vorgehen informieren.