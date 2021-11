Bis die Controller rauchen ...

Datenstrom lud zum ersten Nintendo "Gameday" in ihre Firma.

GISINGEN Ein Tag, der Gamer des ganzen Landes in einem fulminanten Turnier vereinen soll: “Work-Life-Balance kennt jeder, wir plädieren für eine Work-Game-Balance. Genauer: Wir plädieren nicht nur dafür, wir realisieren sie auch. Und zwar mit unserem, wenn man so will, firmeninternen Feiertag, dem Datenstrom Gameday”, erklärt Co-Geschäftsführer Gregor Kolb. Work-Game-Balance bedeutet für die IT-Firma in erster Linie, dass sämtliche Mitarbeiter Freunde und Kollegen einladen dürfen und sollen und so das erstklassige Arbeitsfeld einen Tag lang einer einzigen Sache verpflichtet ist: dem Spaß und den spielerischen Skills.