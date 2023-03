Biotop wird auch 2023 unter die Lupe genommen

Bregenz (BRK) – Das 120 Hektar große Naturschutzgebiet am Mehrerauer Seeufer und an der Bregenzerach-Mündung ist mit Blick auf Flora und Fauna eine vielfältige Landschaft.

Wie Bürgermeister Michael Ritsch nach der Stadtratssitzung am 28. Februar berichtete, wolle man wie schon in der Vergangenheit – vorbehaltlich einer Kostenteilung mit dem Land – erneut das Umweltbüro Grabher mit dem Monitoring beauftragen. Die Kosten belaufen sich auf 11.340 Euro brutto. „Bregenz kann sich glücklich schätzen, auf mehreren Kilometern Länge einen freien Zugang zum Seeufer zu haben. Das findet man am Bodensee sonst nirgends. Das Freizeitverhalten der Menschen in dieser tollen Naherholungszone hat aber großen Einfluss auf alles, was am Ufer lebt und wächst. Ich kann daher nur an alle Gäste appellieren, das einzigartige ‚Naturschutzgebiet ohne Zaun‘ besonnen und regelkonform zu nutzen“, sagte der Bürgermeister.